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Bild: Иран закрыл Ормуз после ударов Израиля по Ливану

Корпус стражей исламской революции (КСИР) по радиосвязи отдал распоряжение всем судам не приближаться к Ормузскому проливу, сообщает Bild. Как отмечает издание, в районе морского коридора были произведены выстрелы.

Источник: Reuters

Данные действия стали реакцией на атаки Армии обороны Израиля против шиитского движения «Хезболла» в Ливане. В ночь на 19 июня ЦАХАЛ нанес удары по объектам инфраструктуры в ряде районов на юге Ливана. Израильские власти возложили на «Хезболлу» ответственность за нарушение режима прекращения огня.

19 июня иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) заявило об открытии Ормузского пролива для судов, предварительно подавших заявки. Свободный проход через пролив является одним из пунктов меморандума о взаимопонимании, подписанного Ираном и США 18 июня.

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