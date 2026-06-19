Bild: Иран закрыл Ормуз после ударов Израиля по Ливану

19 июня иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) заявило об открытии Ормузского пролива для судов, предварительно подавших заявки. Свободный проход через пролив является одним из пунктов меморандума о взаимопонимании, подписанного Ираном и США 18 июня.
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