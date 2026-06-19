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Минниханов поблагодарил татарстанцев за понимание временных неудобств из-за саммита

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил жителей республики за то, что они с пониманием отнеслись к неудобствам, связанным с проведением в Казани саммита Россия — АСЕАН. Об этом на брифинге в Кабмине региона заявил вице-премьер РТ — руководитель Аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.

«Он (Рустам Минниханов — прим. Т-и) сказал поблагодарить, сказать большое, огромное спасибо жителям нашей столицы, нашим людям за то понимание и за то уважение, [потому] что мы, организовывая и проводя данное мероприятие на территории Татарстана в городе Казани, немножко причинили определенные неудобства нашим гражданам», — отметил руководитель Аппарата Кабмина РТ, цитируя слова Раиса Татарстана.

«И первым делом от моего имени, от имени руководства республики поблагодари наших граждан за то понимание, скажи им большое спасибо, [потому] что мы причинили некоторые неудобства нашим людям», — повторно процитировал Рустама Минниханова Шамиль Гафаров.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию диалогового партнерства России и АСЕАН, прошел в Казани с 17 по 19 июня. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была создана в 1967 году и включает 11 постоянных стран-участниц: Бруней, Восточный Тимор (с октября 2025 года), Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур и Таиланд. Папуа — Новая Гвинея имеет статус особого наблюдателя.

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