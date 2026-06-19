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Политолог назвал страны ЕС, выступающие против переговоров с РФ

Ряд европейских стран занял жесткую позицию в отношении возобновления диалога с Москвой. Политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru перечислил государства, которые выступают категорически против переговоров с Россией.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Польша, а также страны Балтии и Скандинавии — эти государства против переговоров с РФ. Финляндия тоже. С какими-то оговорками, но в целом Хельсинки гнут такую же линию», — уточнил собеседник NEWS.ru.

По словам Светова, внутри Евросоюза сейчас развернулась борьба амбиций. Крупные и малые страны не могут прийти к единому мнению о том, кому именно вести диалог с Кремлем. Одни настаивают, что эту миссию должны взять на себя Франция или Германия. Другие, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони, утверждают, что роль посредника больше подходит государствам поменьше.

«То есть они занимаются болтовней», — пояснил Светов.

Политолог привел в пример ситуацию с обещаниями президента Франции Эмманюэля Макрона. Еще в декабре прошлого года он заявлял о намерении позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако, как отметил эксперт, до сих пор этого не сделал. Светов объяснил, что в ЕС опасаются: разговаривать с Путиным нужно уметь. Кроме того, по его мнению, европейцы не заинтересованы в завершении конфликта на Украине.

«Если мы почитаем тот меморандум или заявление, которое было принято G7, там о переговорах с Россией ничего не говорится. Они не хотят», — добавил политолог.

Он также подчеркнул, что в Евросоюзе звучат более откровенные заявления о возможной войне России и европейских государств.

«В ЕС более честно говорят о войне 2029−2030 годов РФ против стран Европы», — заключил Светов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали действия главы Евросовета Антониу Кошты, который пытался наладить контакты с президентом России. Лидеры Германии и Франции считают, что время для переговоров с Владимиром Путиным еще не пришло.

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