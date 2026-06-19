Политолог назвал страны ЕС, выступающие против переговоров с РФ

Политолог привел в пример ситуацию с обещаниями президента Франции Эмманюэля Макрона. Еще в декабре прошлого года он заявлял о намерении позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако, как отметил эксперт, до сих пор этого не сделал. Светов объяснил, что в ЕС опасаются: разговаривать с Путиным нужно уметь. Кроме того, по его мнению, европейцы не заинтересованы в завершении конфликта на Украине.