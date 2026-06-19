Блок экс-президента Армении оспаривает итоги выборов в КС

Это не единственное обращение в высшую судебную инстанцию. Ранее в тот же день с аналогичными требованиями туда пришли представители блока «Сильная Армения» (его возглавляет глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян), партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна, а также партии «Демократия, закон, дисциплина» и партии экс-омбудсмена Армении Армана Татояна «Крылья единства».