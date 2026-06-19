Блок экс-президента Армении оспаривает итоги выборов в КС

«Выборы прошли с массовыми нарушениями, не были свободными и справедливыми. Мы требуем аннулирования результатов выборов», — заявил журналистам адвокат Ованнес Худоян, выступая перед зданием ЦИК.
Это не единственное обращение в высшую судебную инстанцию. Ранее в тот же день с аналогичными требованиями туда пришли представители блока «Сильная Армения» (его возглавляет глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян), партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна, а также партии «Демократия, закон, дисциплина» и партии экс-омбудсмена Армении Армана Татояна «Крылья единства».
Напомним, Центризбирком обнародовал окончательные итоги голосования 14 июня. Согласно этим данным, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» получила более 49,7% голосов. Такой результат позволяет ей в одиночку сформировать новое правительство. Блок «Сильная Армения» набрал около 23,3%, блок «Армения» — более 9,9%. А вот «Процветающая Армения» не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер, остановившись на отметке примерно в 3,9%.
Днем ранее Пашинян уже дал понять, что не намерен проводить новые выборы, несмотря на обвинения оппозиции в фальсификациях.