Взлет без катапульты: дрон для воздушной разведки разработали в Витебске

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Беспилотник с вертикальным взлетом и посадкой разработали в ОАО «Конструкторское бюро “Дисплей” в Витебске, сообщила в пятницу пресс-служба Госкомвоенпрома.
Особенность беспилотника в том, что ему не нужна взлетная полоса или катапульта для запуска — он построен по технологии VTOL (Vertical Take-Off and Landing), что позволяет взлетать и приземляться вертикально, по типу гражданских дронов. Поэтому беспилотник и получил название «Втолодрон».
«Комплекс предназначен для ведения воздушной разведки, измерения дальности до объектов и высокоточного определения их географических координат», — рассказали в Госкомвоенпроме.
Уточняется, что максимальная скорость «Втолодрона» достигает 120 километров в час при крейсерской 70−100 км/ч, продолжительность полета — 90 минут. Устойчивая связь с ним может поддерживаться на расстоянии не менее 50 километров.
Грузоподъемность беспилотника — до 10 килограммов. В Госкомвоенпроме добавили, что беспилотник рассчитан на круглосуточное и всепогодное применение, в том числе и в экстремальных климатических условиях.