Взлет без катапульты: дрон для воздушной разведки разработали в Витебске

Особенность беспилотника в том, что ему не нужна взлетная полоса или катапульта для запуска — он построен по технологии VTOL (Vertical Take-Off and Landing), что позволяет взлетать и приземляться вертикально, по типу гражданских дронов. Поэтому беспилотник и получил название «Втолодрон».