Politico: вопрос о контактах с Москвой разделил ЕС на два лагеря

«У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что с Россией надо вести переговоры с позиции силы и исходя из слабости России. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.