Песков заявил, что рост атак БПЛА связан с провалами ВСУ на фронте

По данным властей, в результате атаки в Подмосковье пострадали 17 человек, включая двух детей: в Раменском ранены три человека (в том числе десятилетняя девочка), в Солнечногорске — один мужчина, в Люберцах — двое, в Дзержинском — один, в Котельниках — восемь, среди них трехлетний ребенок. Один человек пострадал в московском ТЦ «Садовод».