Песков заявил, что рост атак БПЛА связан с провалами ВСУ на фронте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост интенсивности атак украинских беспилотников на Москву связан с катастрофическим положением ВСУ на фронте. Он также отметил высокую эффективность работы российских систем ПВО. Подробнее о том, как Московский регион пережил атаки в последние дни и что ответили на это российские власти, — в материале «Газеты.Ru».
Рост интенсивности ударов украинских БПЛА по Москве связан с катастрофическим для Киева положением дел на фронте, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано», — сказал он.
Песков также заявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокую эффективность. Он отметил, что атаки продолжаются, ведется работа по ликвидации их последствий, а показатели работы ПВО «высокие, несмотря ни на что».
Песков также заверил, что президента России Владимира Путина проинформировали о налетах БПЛА на Москву.
«Президент получает сводки регулярно, по несколько раз в день, при необходимости — в любое время дня и ночи», — сообщил представитель Кремля.
Он добавил, что Киев к переговорам не стремится. В свою очередь, ВС России продолжат отвечать на атаки украинской стороны.
«Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться», — резюмировал Песков.
Масштабная атака на Москву.
Накануне ночью и утром 18 июня Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников.
Тогда мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ~194 сбитых дронах на подлете к городу, что стало одной из самых масштабных атак на столицу за последние два года.~
Один из БПЛА упал на ТЦ «Садовод», вызвав пожар, также несколько дронов долетели до Московского НПЗ.
По данным властей, в результате атаки в Подмосковье пострадали 17 человек, включая двух детей: в Раменском ранены три человека (в том числе десятилетняя девочка), в Солнечногорске — один мужчина, в Люберцах — двое, в Дзержинском — один, в Котельниках — восемь, среди них трехлетний ребенок. Один человек пострадал в московском ТЦ «Садовод».
Новая атака.
ВСУ 19 июня снова атаковали Москву и Подмосковье с применением ударных беспилотников. Губернатор области Андрей Воробьев сообщил, о повреждении 18 жилых домов.
«В Подмосковье повреждены 18 многоквартирных домов: 13 — в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе», — уточнил губернатор.
Воробьев также сообщил, что в результате удара БПЛА в Раменском погибла восьмилетняя девочка.
«В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала», — заявил Воробьев.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать помощь семье. Первоначально в его Telegram-канале сообщалось о гибели девочки в Жуковском во время атаки БПЛА накануне, однако позже пост был отредактирован: уточнено, что инцидент произошел 19 июня в Раменском.
Атака на Москву продолжилась и днем 19 июня. Сергей Собянин опубликовал первое сообщение о сбитых БПЛА на подлете к Москве в 12:06 мск. После этого он еще 10 раз сообщал о новых беспилотниках, уничтоженных на подлете к столице. По его словам, на месте падения обломков работают все профильные службы.
С учетом новых атак количество БЛПА, атаковавших Москву с начала суток, достигло 38.
Также украинские бесплотники в течение дня атаковали и другие регионы России. По данным Минобороны с 8:00 до 14:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 216 ударных БПЛА самолетного типа.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.