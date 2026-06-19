Трамп обвинил Иран в срыве переговоров 19 июня в Швейцарии

Встреча делегаций двух стран должна была пройти в швейцарском Бюргенштоке. Изначально предполагалось, что стороны подпишут меморандум о дальнейшем урегулировании спорных вопросов. Американскую делегацию планировал возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Позже стало известно, что документ подписали в онлайн-формате 18 июня, а бумажную версию собирались заверить на следующий день в Швейцарии. Затем появилась информация, что от подписания бумаги решили отказаться, а 19 июня делегации должны были начать в Швейцарии переговоры по существу. Позднее эта встреча была отменена.