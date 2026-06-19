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Трамп обвинил Иран в срыве переговоров 19 июня в Швейцарии

Президент США Дональд Трамп возложил на Тегеран ответственность за срыв переговоров, которые планировались на 19 июня. По его словам, это не Вашингтон отказался от встречи в Швейцарии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Не мы в отчаянии отказались от встречи, а Иран. Они проиграли», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом американский лидер подтвердил, что намерен придерживаться ранее согласованного графика. Он отметил, что переговорный процесс между США и Ираном рассчитан на 60 дней. «Мы будем соблюдать договоренность о 60 днях. Иран не получит от нас денег, даже 10 центов», — добавил он.

Встреча делегаций двух стран должна была пройти в швейцарском Бюргенштоке. Изначально предполагалось, что стороны подпишут меморандум о дальнейшем урегулировании спорных вопросов. Американскую делегацию планировал возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс, иранскую — спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Позже стало известно, что документ подписали в онлайн-формате 18 июня, а бумажную версию собирались заверить на следующий день в Швейцарии. Затем появилась информация, что от подписания бумаги решили отказаться, а 19 июня делегации должны были начать в Швейцарии переговоры по существу. Позднее эта встреча была отменена.

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