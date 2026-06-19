Под Волгоградом проводят в последний путь погибшего Владимира Мешкова

Прощание с участником спецоперации Владимиром Мешковым состоится 20 июня в Урюпинске. Лейтенант скончался в госпитале Ростова-на-Дону от тяжёлого ранения — медики не смогли спасти ему жизнь.
Владимир — уроженец Урюпинска, окончил местный лицей, а высшее образование получил в Воронежском государственном лесотехническом университете. После трудился на местном предприятии.
Земляки вспоминают его как открытого, доброго, отзывчивого человека, который всегда готовы был прийти на помощь тем, кто в ней нуждался. И в то же время оставался смелым и мужественным человеком.
«В первые дни мобилизации в 2022 году он отправился в зону спецоперации и выполнил свой воинский долг до конца», — говорится в некрологе.
У него остались сестра, жена и дети.
Прощание с погибшим состоится 20 июня. Военнослужащего отпоют в храме Сергия Радонежского в девять утра, а в 9:30 состоится траурная церемония в сквере Павших борцов.
Захоронят Владимира Мешкова в хуторе Тепикинском, но прежде прощание пройдёт в Акчернском сельском поселении.
Ранее в зоне СВО погиб Герой России Наран Очир-Горяев, его оплакали в Калмыкии.