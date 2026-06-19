МИД Ирана опроверг сообщения о закрытии Ормузского пролива

«Официальный представитель МИД Ирана назвал безосновательной информацию ряда СМИ о закрытии Ормузского пролива», — говорится в заявлении.
В сообщении также отмечается, что вооруженные силы Ирана предприняли необходимые действия для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив. Эти меры реализуются в соответствии с американо-иранским меморандумом.
«В настоящий момент судоходство осуществляется», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.
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