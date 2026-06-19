Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана опроверг сообщения о закрытии Ормузского пролива

Министерство иностранных дел Ирана опровергло сообщения о закрытии Ормузского пролива, назвав их безосновательными. Ведомство уведомило о принятии мер для обеспечения судоходства по данному маршруту.

Источник: Reuters

«Официальный представитель МИД Ирана назвал безосновательной информацию ряда СМИ о закрытии Ормузского пролива», — говорится в заявлении.

В сообщении также отмечается, что вооруженные силы Ирана предприняли необходимые действия для обеспечения безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив. Эти меры реализуются в соответствии с американо-иранским меморандумом.

«В настоящий момент судоходство осуществляется», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше