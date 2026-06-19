Лавров удивился словам Рубио о посредничестве США по Украине

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что поддерживает контакт с Рубио и периодически с ним общается.
«Недавно мой коллега Марко Рубио во время слушаний в Конгрессе сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредниками по украинским делам, потому что они полностью поддерживают Украину», — указал дипломат.
Лавров также обратил внимание, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов выражается не только в продлении санкций, введенных бывшим президентом Джо Байденом, но и во введении собственных рестрикций, а также в реализации специальных программ Пентагона по оказанию содействия украинскому военно-промышленному комплексу.
Ранее, 3 июня, Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не являются беспристрастным посредником в переговорах по Украине из-за военной поддержки Киева.