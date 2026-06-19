Владислав Атмахов провел дворовый футбольный турнир для школьников

-Получился настоящий спортивный праздник: азарт, командный дух, поддержка друзей и родителей. По итогам турнира наградил участников и победителей заслуженными призами, — рассказал Владислав Атмахов.
Пока сами ребята играли на футбольной площадке, Владислав Атмахов успел обсудить с родителями развитие спортивной инфраструктуры в Нижегородской области.
ФОТО: Соцсети Владислпва Атмахова.
Проведенный дворовый турнир участники посвятили 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. Политик всегда поддерживал молодежь и развитие массового спорта в России.
— Уверен, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Дети должны иметь возможность заниматься спортом, развиваться и проводить свободное время с пользой, — считает Владислав Атмахов.
Напомним, ранее мы писали, что Владислав Атмахов провел встречу с нижегородцами, посвященную доступности детского отдыха в регионе. По словам депутата, в стране растет стоимость путевок в места детского отдыха. При этом мест в летних лагерях не хватает.