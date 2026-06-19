Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владислав Атмахов провел дворовый футбольный турнир для школьников

Турнир посвятили 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского.

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов вместе с другими депутатами ЛДПР организовал и провел дворовый футбольный турнир для нижегородских ребят. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

-Получился настоящий спортивный праздник: азарт, командный дух, поддержка друзей и родителей. По итогам турнира наградил участников и победителей заслуженными призами, — рассказал Владислав Атмахов.

Пока сами ребята играли на футбольной площадке, Владислав Атмахов успел обсудить с родителями развитие спортивной инфраструктуры в Нижегородской области.

ФОТО: Соцсети Владислпва Атмахова.

Проведенный дворовый турнир участники посвятили 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. Политик всегда поддерживал молодежь и развитие массового спорта в России.

— Уверен, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Дети должны иметь возможность заниматься спортом, развиваться и проводить свободное время с пользой, — считает Владислав Атмахов.

Напомним, ранее мы писали, что Владислав Атмахов провел встречу с нижегородцами, посвященную доступности детского отдыха в регионе. По словам депутата, в стране растет стоимость путевок в места детского отдыха. При этом мест в летних лагерях не хватает.

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше