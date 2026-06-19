Глава МИД Италии Таяни отменил визит в США после слов Трампа в адрес Мелони

«Вероятно, она рада, что я с ней поговорил! Я не был обязан с ней разговаривать. Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела со мной сфотографироваться. Я мог бы этого и не делать, но мне стало ее жаль», — сказал в интервью итальянскому телеканалу La7.