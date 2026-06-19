Reuters: КСИР создает в Ираке «спящие» ячейки на случай возобновления войны с США

Reuters со ссылкой на иракские источники утверждает, что три или четыре ячейки, каждая из которых состоит примерно из 10 «элитных иракских боевиков», с 20 апреля по 17 мая уже провели по меньшей мере семь операций.
По словам источников, в том числе из иранской разведки, они запускали беспилотники из пустынных районов вблизи городов Басра и Самава на юге Ирака по объектам в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. Среди их целей были авиабаза Али Аль-Салем в Кувейте, где дислоцируются американские войска, и военный терминал в международном аэропорту страны.
Членами новых ячеек в основном стали мусульмане-шииты, некоторых набрали из проиранского военизированного формирования «Исламское сопротивление Ирака».
Согласно агентству, это отражает изменение тактики КСИР, которая направлена на сохранение способности Ирана распространять силу по всему региону в условиях заметного ослабления его вооруженных прокси-формирований и истощения собственных военных и экономических ресурсов.
Reuters отмечает, что в Ираке, где большинство населения составляют шииты, многие ополченцы поддерживают тесные связи с Тегераном. А «Исламское сопротивление Ирака» заявило о нанесении «многочисленных» ударов беспилотниками и ракетами по американским военным объектам в регионе с тех пор, как США и Израиль 28 февраля развязали войну против Ирана.