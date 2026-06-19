Reuters: КСИР создает в Ираке «спящие» ячейки на случай возобновления войны с США

По словам источников, в том числе из иранской разведки, они запускали беспилотники из пустынных районов вблизи городов Басра и Самава на юге Ирака по объектам в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. Среди их целей были авиабаза Али Аль-Салем в Кувейте, где дислоцируются американские войска, и военный терминал в международном аэропорту страны.