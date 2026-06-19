В Краснодаре чествовали лучших медиков Кубани

В филармонии им. Григория Пономаренко состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников здравоохранения. В нем приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко.
«Хочу поблагодарить всех медиков за ваш труд. В ваших руках — здоровье шести миллионов жителей края и уверенность 18 миллионов гостей региона в том, что они не останутся без помощи. Вы принимаете решения в экстренных условиях, нередко жертвуете сном и личным временем ради других. Это настоящее служение людям», — отметил Вениамин Кондратьев.
В Краснодарском крае трудятся около 70 тысяч специалистов: от врачей и фельдшеров до младшего медперсонала.
В ходе церемонии губернатор лично наградил лучших сотрудников отрасли. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила заведующая женской консультацией Детской краевой клинической больницы Светлана Хачак. Звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» удостоены главврач краснодарской поликлиники № 26 Елена Алексеенко и главврач поликлиники № 16 Руслан Щербань.
Особым этапом мероприятия стало чествование лауреатов премии «По долгу службы, по зову сердца». В семи номинациях наградили врачей за проведение сложнейших операций, включая помощь раненым участникам СВО. Одним из самых эмоциональных моментов стало признание заслуг бригады Регионального центра медицины катастроф Евгения Азаркина, Виктории Лящиной, Александра Литюка и специалистов Детской краевой больницы травматолога-ортопеда Алия Едиджи и анестезиолога-реаниматолога Елены Григорьевой, которые спасли жизнь ребенку, выпавшему с 12-го этажа. На церемонии поблагодарить врачей вышла мама юной пациентки.