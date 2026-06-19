В Краснодаре чествовали лучших медиков Кубани

«Хочу поблагодарить всех медиков за ваш труд. В ваших руках — здоровье шести миллионов жителей края и уверенность 18 миллионов гостей региона в том, что они не останутся без помощи. Вы принимаете решения в экстренных условиях, нередко жертвуете сном и личным временем ради других. Это настоящее служение людям», — отметил Вениамин Кондратьев.