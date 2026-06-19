Макрон: Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине

«Мы (Евросоюз и его страны — ред.) не являемся посредниками (в конфликте вокруг Украины — ред.). Мы поддерживаем Украину, оказываем ей помощь и поддержку, и мы ввели санкции против России», — сказал Макрон.
Кроме того, французский лидер указал, что «некоторые державы», ранее иногда бывшие дружественными по отношению к ЕС, позиционировали себя в качестве посредников в этом конфликте, однако это не относится к Евросоюзу.
Президент России Владимир Путин 4 июня отмечал, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как посредничество предполагает нейтралитет.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией на тот момент, когда для этого наступит правильный момент. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о готовности России начать переговоры с Европой, подчеркнув, что никуда не спешит.