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Макрон: Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз не может выступать в роли посредника в конфликте вокруг Украины, поскольку ЕС поддерживает Киев и находится на его стороне. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания Евросовета, трансляцию которой вел Елисейский дворец.

Источник: AP 2024

«Мы (Евросоюз и его страны — ред.) не являемся посредниками (в конфликте вокруг Украины — ред.). Мы поддерживаем Украину, оказываем ей помощь и поддержку, и мы ввели санкции против России», — сказал Макрон.

Кроме того, французский лидер указал, что «некоторые державы», ранее иногда бывшие дружественными по отношению к ЕС, позиционировали себя в качестве посредников в этом конфликте, однако это не относится к Евросоюзу.

Президент России Владимир Путин 4 июня отмечал, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как посредничество предполагает нейтралитет.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией на тот момент, когда для этого наступит правильный момент. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о готовности России начать переговоры с Европой, подчеркнув, что никуда не спешит.

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