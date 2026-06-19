Алексей Текслер обсудил развитие почтовой сети с новым директором УФПС региона

В правительстве Челябинской области состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Текслера с новым директором Управления федеральной почтовой связи Челябинской области АО «Почта России» Анной Куликовой, сообщили в пресс-службе главы региона. В совещании также приняли участие заместитель губернатора Александр Козлов и директор макрорегиона «Урал» АО «Почта России» Наталья Алемасова.
Глава региона обозначил ключевые задачи для нового руководителя. В центре внимания должны находиться модернизация почтовой инфраструктуры, повышение качества услуг, развитие цифровых сервисов и улучшение условий труда сотрудников.
У Вас серьезный опыт работы в системе «Почты России». В последние годы Вы курировали коммерческий блок — сегодня это одно из важнейших направлений. Понятно, что задач много. В целом «Почта России» сейчас проходит период трансформации, и мы это понимаем.
В Челябинской области работает более 700 отделений почтовой связи, а в службе трудятся около четырёх тысяч человек. Губернатор подчеркнул, что почта выполняет не только логистическую, но и важную социальную миссию.
«Многие отделения связи, особенно в сельской местности, являются центрами притяжения людей. Там не только оказываются почтовые услуги: я сам много раз бывал в сельских отделениях и видел, что это многофункциональные центры. У “Почты России” действительно много задач. Поэтому здесь очень важно, чтобы она сохраняла свою многогранность, как это было всегда», — обозначил губернатор.
С 2022 года в регионе модернизировано 115 отделений, которые обслуживают более 200 тысяч сельских жителей. Для организаций почтовой связи действуют меры поддержки: с 2023 года они освобождены от налога на имущество, а с 2025 года — от транспортного налога.
«Мы рассчитываем, что эти средства будут направлены как на повышение заработной платы сотрудников, так и на ремонт отделений, расширение их функциональных возможностей. Уверен, что “Почта России” в Челябинской области будет и дальше развиваться. Мы готовы помогать и содействовать развитию компании на территории региона в интересах жителей», — сказал Алексей Текслер.
Наталья Алемасова выразила благодарность губернатору за системную поддержку отрасли и отметила значимость совместной работы.
«Сегодня компания проходит серьезный этап трансформации — как внешней, так и внутренней. Благодаря помощи региона и действующим меры поддержки мы продолжаем ремонт отделений почтовой связи, а также работаем над повышением заработной платы сотрудников. При этом для нас важно развивать современные и удобные сервисы для жителей, повышать доступность услуг и делать работу почты более эффективной и клиентоориентированной», — сказала Наталья Алемасова.
Анна Куликова работает в «Почте России» с 2015 года. До этого она трудилась в должности заместителя директора УФПС Челябинской области по коммерческой деятельности, позднее была коммерческим директором макрорегиона «Урал». С мая 2026 года ее назначили руководителем УФПС Челябинской области.