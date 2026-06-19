Алексей Текслер обсудил развитие почтовой сети с новым директором УФПС региона

«Многие отделения связи, особенно в сельской местности, являются центрами притяжения людей. Там не только оказываются почтовые услуги: я сам много раз бывал в сельских отделениях и видел, что это многофункциональные центры. У “Почты России” действительно много задач. Поэтому здесь очень важно, чтобы она сохраняла свою многогранность, как это было всегда», — обозначил губернатор.