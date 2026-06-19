Глава Еврокомиссии призвала к диалогу с Россией на фоне санкций

В ходе выступления глава ЕК отметила эффективность антироссийских санкций. По ее словам, об этом свидетельствуют экономические показатели, «свидетельствующие о том, что российская экономика выдыхается, а инфляция растет». Фон дер Ляйен также указала, что Украина должна оставаться движущей силой переговорного процесса.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к диалогу с Евросоюзом. Он подчеркнул, что для возобновления контактов ЕС необходимо отказаться от ведения переговоров «с позиции силы».