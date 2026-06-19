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Глава Еврокомиссии призвала к диалогу с Россией на фоне санкций

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу следует готовиться к новым переговорам с Россией по Украине. Как передает Euronews, соответствующее заявление она сделала на закрытой встрече с лидерами европейских государств.

Источник: AP 2024

В ходе выступления глава ЕК отметила эффективность антироссийских санкций. По ее словам, об этом свидетельствуют экономические показатели, «свидетельствующие о том, что российская экономика выдыхается, а инфляция растет». Фон дер Ляйен также указала, что Украина должна оставаться движущей силой переговорного процесса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к диалогу с Евросоюзом. Он подчеркнул, что для возобновления контактов ЕС необходимо отказаться от ведения переговоров «с позиции силы».

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