В Минздраве Белоруссии сообщили о состоянии пострадавших в Брянске детей

Состояние пострадавших в Брянской области пациентов в раннем послеоперационном периоде стабильно, сообщил журналистам министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев, передает корреспондент БелТА.
Ребенок, госпитализированный в РНПЦ детской хирургии в тяжелом состоянии, был прооперирован мультидисциплинарной командой специалистов. Операция продолжалась около пяти часов. Также прооперирован взрослый пациент, который находится в главном военном медицинском клиническом центре № 432 вооруженных сил Белоруссии.
«Состояние каждого из них в раннем послеоперационном периоде достаточно стабильно», — сказал Ходжаев.
ВСУ 17 июня нанесли удар по автобусу в Брянской области, в котором находилась детская футбольная команда, следовавшая из Белоруссии на отдых в Геленджик. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали, получив осколочные ранения, и были госпитализированы. Уцелевших пассажиров автобуса доставили в пункт временного размещения и оттуда отправили домой.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила атаку на транспорт, подчеркнув, что Киев сознательно подвергает детей опасности. По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса («Террористический акт»).
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