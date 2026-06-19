Зеленский пригрозил Лукашенко из-за техники в Белоруссии

В конце мая Лукашенко заявлял о готовности встретиться с Зеленским в любой точке Украины или Белоруссии, чтобы обсудить проблемы двусторонних отношений. Он также подчеркивал, что Минск не намерен втягиваться в военные действия с Украиной, если в отношении Белоруссии нет агрессии.