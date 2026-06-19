Зеленский пригрозил Лукашенко из-за техники в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен «убрать» технику, «корректирующую огонь» по Украине, иначе это сделают украинские военные, заявил Владимир Зеленский во время встречи с лидером Гондураса Насри Асфурой.
«Я думаю, недели ему хватит. Если он этого не сделает, сделаем мы», — сказал Зеленский (цитата по ZN.UA).
В конце мая Лукашенко заявлял о готовности встретиться с Зеленским в любой точке Украины или Белоруссии, чтобы обсудить проблемы двусторонних отношений. Он также подчеркивал, что Минск не намерен втягиваться в военные действия с Украиной, если в отношении Белоруссии нет агрессии.
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