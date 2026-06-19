WP: американская разведка опасается срыва Израилем переговоров США и Ирана

Согласно уже подписанному меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном, боевые действия должны прекратиться на всех фронтах, включая Ливан. Это условие было предусмотрено еще в предварительной версии документа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху последовательно настаивал на том, что ЦАХАЛ не отступит с занятых позиций на юге Ливана.