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WP: американская разведка опасается срыва Израилем переговоров США и Ирана

Американская разведка предупредила администрацию Дональда Трампа, что Израиль может нарушить условия меморандума между США и Ираном, утверждает высокопоставленный источник The Washington Post в американской администрации. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху сталкивается с сильным внутриполитическим давлением и требованиями продолжить удары по Ливану.

Американская разведка предупредила администрацию Дональда Трампа, что Израиль может нарушить условия меморандума между США и Ираном, утверждает высокопоставленный источник The Washington Post в американской администрации. По его словам, израильский премьер Биньямин Нетаньяху сталкивается с сильным внутриполитическим давлением и требованиями продолжить удары по Ливану.

Сегодня Reuters сообщило, что Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня. По словам источника агентства, этому поспособствовали переговорщики из США, Катара и Ирана.

Согласно уже подписанному меморандуму о взаимопонимании между США и Ираном, боевые действия должны прекратиться на всех фронтах, включая Ливан. Это условие было предусмотрено еще в предварительной версии документа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху последовательно настаивал на том, что ЦАХАЛ не отступит с занятых позиций на юге Ливана.

Утром 19 июня Израиль обвинил «Хезболлу» в нарушении режима прекращения огня и нанес ответные удары по объектам шиитской группировки. Из-за этого Иран отменил запланированные в этот день переговоры с США в Швейцарии. По данным источника CNN, Тегеран потребовал от США соблюдать закрепленный в договоре режим прекращения огня, чтобы встречи состоялись.

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