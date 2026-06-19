Лавров заявил об удивлении словам о «невозможности» США быть посредником

Тем не менее Россия ценит, что администрация президента Дональда Трампа «после возвращения в Белый дом никогда не отрицала необходимость диалога», подчеркнул Лавров. Он напомнил про прошедшую в августе 2025 года встречу на Аляске. Кроме того, Лавров подчеркнул, что американские и российские президенты «регулярно разговаривают по телефону», и напомнил про другие контакты.