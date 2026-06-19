Россию удивили заявления государственного секретаря США Марко Рубио, что Вашингтон не может быть посредником по Украине, так как поддерживает Киев. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге.
«Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не могут быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживают Украину», — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что США поддерживают Киев не только путем продления санкций, введенных бывшим американским президентом Джо Байденом. США также принимают собственные санкции, реализуют спецпрограммы Пентагона по оказанию содействия военно-промышленному сектору Украины.
Тем не менее Россия ценит, что администрация президента Дональда Трампа «после возвращения в Белый дом никогда не отрицала необходимость диалога», подчеркнул Лавров. Он напомнил про прошедшую в августе 2025 года встречу на Аляске. Кроме того, Лавров подчеркнул, что американские и российские президенты «регулярно разговаривают по телефону», и напомнил про другие контакты.
«Президент США Трамп сейчас заявил, что опять готов вернуться к своим усилиям по содействию урегулированию украинского кризиса. Мы к этому готовы», — сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность тем путям урегулирования, которые американская сторона предложила на саммите в Анкоридже.
В начале июня Рубио заявил, что США не являются беспристрастным посредником в украинском урегулировании, так как они находятся на стороне Киева.
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