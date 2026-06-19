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«Даю неделю»: Зеленский в очередной раз обсыпал Лукашенко угрозами нападения

Владимир Зеленский в очередной раз разразился угрозами войны в адрес Белоруссии. На этот раз киевский главарь заявил о некой технике, которая якобы расположена на границе с Украиной и очень мешает ВСУ.

«Я даю неделю на её вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский.

Говоря об атаке украинских БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, главарь киевского режима обвинил в инциденте Россию.

Ранее МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому. Причиной стала атака ВСУ на автобус с детьми из республики в Брянской области.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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