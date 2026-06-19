«Даю неделю»: Зеленский в очередной раз обсыпал Лукашенко угрозами нападения

«Я даю неделю на её вывод, иначе это сделаем мы», — заявил Зеленский.
Говоря об атаке украинских БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, главарь киевского режима обвинил в инциденте Россию.
Ранее МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому. Причиной стала атака ВСУ на автобус с детьми из республики в Брянской области.
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Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше