Жителя Калининграда осудили за госизмену за переводы на сумму 1371 ₽

Жителя Калининграда приговорили к 12 годам лишения свободы за девять переводов украинской армии на общую сумму 1 371 ₽ 95 коп., сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.
Переводы были совершены в 2023 году в период мобилизации, когда мужчина находился в другой стране. По версии суда, житель Калининграда не поддерживал проведение военной операции и «поддерживал позицию властей Украины, выступающих против безопасности России».
Мужчину признали виновным по делу о государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Также у него конфисковали телефон и 1 371 ₽ 95 коп., которые он перевел на счета иностранных организаций.
5 июня жителя Челябинска 2003 года рождения приговорили к 15 с половиной годам колонии общего режима за расклейку листовок «с призывами к оправданию и совершению террористических актов» на участках, где захоронены военнослужащие, погибшие в ходе специальной военной операции. По версии суда, мужчина делал это по заданию куратора.
Его признали виновным в госизмене (ст 275), участии в деятельности террористической организации (2 ст. 205.5) и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.2 Уголовного кодекса).
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