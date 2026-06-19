Жителя Калининграда осудили за госизмену за переводы на сумму 1371 ₽

Мужчину признали виновным по делу о государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Также у него конфисковали телефон и 1 371 ₽ 95 коп., которые он перевел на счета иностранных организаций.