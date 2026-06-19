Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес Белоруссии

Он выступил с утверждением, что там расположены «ретрансляторы на вышках». «Он [президент Белоруссии Александр Лукашенко] может это снять? Пусть снимет эту технику, пусть выведет эту технику. Я думаю, ему будет достаточно недели сделать это. Если он этого не сделает, сделаем мы», — заявил он. Видеозапись его высказываний приводит УНИАН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заявил, что ситуация на границе с Украиной «пылает как никогда», и поручил усиленно защищать этот регион. Зеленский же три дня назад угрожал разместить на украинско-белорусской границе новые формирования БПЛА.
В последнее время он систематически делает провокационные заявления в адрес Белоруссии. И в Минске, и в Москве отмечали, что Киев активно пытается спровоцировать власти республики, чтобы втянуть их в конфликт. В МИД РФ даже не исключали, что атака на автобус с белорусскими детьми в Брянской области была частью этого плана.