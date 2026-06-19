В последнее время он систематически делает провокационные заявления в адрес Белоруссии. И в Минске, и в Москве отмечали, что Киев активно пытается спровоцировать власти республики, чтобы втянуть их в конфликт. В МИД РФ даже не исключали, что атака на автобус с белорусскими детьми в Брянской области была частью этого плана.