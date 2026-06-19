«Изначально в проигрышной позиции»: Туск объяснил отказ ЕС пойти на диалог с Москвой

Туск отметил, что в европейской логике инициатива о просьбе о переговорах воспринимается как слабая позиция. По его словам, «тот, кто просит о переговорах, находится в изначально проигрышной позиции». Так он объяснил осторожность европейских стран. Таким образом, вопрос прямого обращения к России по теме переговорного процесса по Украине в рамках ЕС сейчас не рассматривается как приемлемый политический шаг.