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«Изначально в проигрышной позиции»: Туск объяснил отказ ЕС пойти на диалог с Москвой

Страны Европейского союза не рассматривают вариант обращения к России с просьбой о переговорах по Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после завершения саммита ЕС. Он добавил, что в ходе обсуждений никто за столом не пытался убеждать других в необходимости стать инициаторами диалога.

Источник: Life.ru

Туск отметил, что в европейской логике инициатива о просьбе о переговорах воспринимается как слабая позиция. По его словам, «тот, кто просит о переговорах, находится в изначально проигрышной позиции». Так он объяснил осторожность европейских стран. Таким образом, вопрос прямого обращения к России по теме переговорного процесса по Украине в рамках ЕС сейчас не рассматривается как приемлемый политический шаг.

Также сообщалось, что глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что момент для переговоров ЕС с Россией ещё не наступил, однако объединение нуждается в прямых дипломатических контактах с Москвой. Такое мнение он высказал на пресс-конференции по итогам саммита, где ряд лидеров раскритиковали его за попытку наладить каналы связи с Кремлём.

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