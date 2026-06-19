Премьер Малайзии Ибрагим опубликовал видео с визитом в Казань под музыку Цоя

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим поделился в социальной сети видеороликом и фотографиями, которые были сняты во время его визита в Казань на саммит Россия — АСЕАН. Опубликованный видеоряд с мероприятия идет по музыку лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя.