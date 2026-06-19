«Я» надо ставить после Италии: Захарова указала на двойные стандарты в отповеди Мелони Трампу

«Мелони Трампу: “Я и Италия никогда никого не умоляем. Мы не просим милостыню”. Так было при Берлускони, который реально “сделал Италию снова великой”. Чтобы так было и дальше, надо отстаивать независимость своей страны, действовать в соответствии с национальными интересами и уметь ставить “я” после “Италии”, а не “до”, — написала она.