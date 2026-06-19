Премьер Малайзии опубликовал видео поездки в Казань под песню группы «Кино»

Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на саммите в Казани в беседе с Владимиром Путиным с улыбкой вспомнил о забавной загадке про три трона, которую российский президент задал ему во время одной из прошлых встреч. Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев обратил внимание на этот эпизод. Тогда Путин, показывая Андреевский зал Кремля, поинтересовался, для кого предназначен третий трон, если два первых — для царя и царицы. Ибрагим мгновенно ответил: «Для второй жены!», чем рассмешил обоих лидеров.