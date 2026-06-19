Зеленский пригрозил Лукашенко из-за техники у границы

С таким заявлением он выступил перед журналистами.
По словам Зеленского, речь идёт о технике, которая, как он утверждает, используется для координации огня.
«Пусть снимет эту технику, пусть выключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно это сделать. Если он это не сделает, сделаем мы», — заявил Зеленский.
Он также утверждал, что соответствующая техника находится на территории двух областей Белоруссии, граничащих с Украиной.
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