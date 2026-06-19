Лавров назвал «странной» тактику Европы по выстраиванию диалога с Россией

На том же саммите европейские лидеры разошлись во мнениях по вопросу возможного возобновления контактов с Москвой. По данным Bloomberg, аппарат председателя Европейского совета Антониу Кошты пытается наладить неофициальный канал связи с Кремлем для обсуждения перспектив переговоров по Украине. Как писало Politico, против этой инициативы выступили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и страны Балтии, тогда как большинство государств поддержали усилия Кошты.