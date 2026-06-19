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Лавров назвал «странной» тактику Европы по выстраиванию диалога с Россией

Продление на год антироссийских санкций при желании участвовать в переговорном процессе с Москвой является «очень странной тактикой» со стороны Евросоюза, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй.

Источник: РБК

Продление на год антироссийских санкций при желании участвовать в переговорном процессе с Москвой является «очень странной тактикой» со стороны Евросоюза, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Мадагаскара Алис Ндьяй.

По словам министра, стремление европейских стран выступать посредниками в переговорах плохо сочетается с ультимативной риторикой и заявлениями о том, что разговаривать с Россией следует только с позиции силы.

«Видимо, лишний сигнал, что Европа сейчас “всерьез берется за Россию” и “Россия должна капитулировать”. Очень странная тактика. Это можно назвать чем угодно, но только не нормальной политикой и дипломатией», — сказал он.

Накануне лидеры европейских стран на саммите в Брюсселе договорились продлить антироссийские санкции на год. Ранее санкционные меры пересматривались каждые полгода.

На том же саммите европейские лидеры разошлись во мнениях по вопросу возможного возобновления контактов с Москвой. По данным Bloomberg, аппарат председателя Европейского совета Антониу Кошты пытается наладить неофициальный канал связи с Кремлем для обсуждения перспектив переговоров по Украине. Как писало Politico, против этой инициативы выступили президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и страны Балтии, тогда как большинство государств поддержали усилия Кошты.

Ранее, в начале 2026 года, в Европе начали обсуждать идею назначить спецпосланника для контактов с Россией. Тогда же ряд европейских политиков, включая Макрона и премьера Италии Джорджу Мелони, заявили о необходимости возобновить контакты с Россией.

Москва считает западные санкции неэффективными и нелегитимными. В Кремле подчеркивали, что это наносит ущерб глобальной экономике и подталкивает ее к кризису.

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