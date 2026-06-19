Глава МАГАТЭ Гросси назвал недопустимыми атаки на сотрудников АЭС

Напомним, транспортный цех Запорожской АЭС 18−19 июня атаковали дроны ВСУ (не менее 14 ударов). Одно попадание вызвало пожар в боксе, повреждены здания, пострадавших нет. Атака может осложнить логистику станции, полный масштаб повреждений пока не установлен из-за угрозы повторных атак, но ЗАЭС продолжает работать. Директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил, что персонал ЗАЭС уведомил Международное агентство по атомной энергии о произошедшей атаке на транспортный цех станции.