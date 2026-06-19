Президент Венгрии ограничил сроки премьер-министра до двух

Согласно документу, премьер Венгрии может занимать свой пост два срока по четыре года каждый. Запрещено избираться если премьер уже провел на посту восемь лет, даже с перерывами. Это не затрагивает текущий срок полномочий действующего премьер-министра, но изменяет условия избрания премьер-министром в будущем. Поправка имеет обратную силу и не позволит бывшему премьеру Виктору Орбану вновь претендовать на эту должность.