Захарова назвала намеком на голубиную почту идею Кошты о канале связи с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 19 июня, задалась вопросом о том, для чего у европейских стран есть свои послы в Москве, если председатель Евросовета Антониу Кошта говорит о необходимости создания дипломатического канала для контактов с Москвой.
— А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте? — написала Захарова в своем Telegram-канале.
17 июня СМИ сообщили, что один из ключевых советников председателя Евросовета Антониу Кошты Педро Луртье якобы «провел два телефонных разговора» с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту страны Владимиру Путину. Целью их бесед была подготовка возможных переговоров по конфликту на Украине. Позднее появилась информация о том, что контакты Кошты с Россией вызвали яростную негативную реакцию у некоторых европейских лидеров, которые пожаловались на то, что их не проинформировали.
16 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские государства готовы к переговорам с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава немецкого правительства подчеркнул, что ЕС изначально настаивал на том, что Украина, Россия, Европа и США «должны сесть за стол переговоров».