Захарова назвала намеком на голубиную почту идею Кошты о канале связи с Россией

17 июня СМИ сообщили, что один из ключевых советников председателя Евросовета Антониу Кошты Педро Луртье якобы «провел два телефонных разговора» с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту страны Владимиру Путину. Целью их бесед была подготовка возможных переговоров по конфликту на Украине. Позднее появилась информация о том, что контакты Кошты с Россией вызвали яростную негативную реакцию у некоторых европейских лидеров, которые пожаловались на то, что их не проинформировали.