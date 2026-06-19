Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала намеком на голубиную почту идею Кошты о канале связи с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 19 июня, задалась вопросом о том, для чего у европейских стран есть свои послы в Москве, если председатель Евросовета Антониу Кошта говорит о необходимости создания дипломатического канала для контактов с Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 19 июня, задалась вопросом о том, для чего у европейских стран есть свои послы в Москве, если председатель Евросовета Антониу Кошта говорит о необходимости создания дипломатического канала для контактов с Москвой.

— А послов своих они в Москве зачем тогда держат? Или это намек на возвращение к голубиной почте? — написала Захарова в своем Telegram-канале.

17 июня СМИ сообщили, что один из ключевых советников председателя Евросовета Антониу Кошты Педро Луртье якобы «провел два телефонных разговора» с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту страны Владимиру Путину. Целью их бесед была подготовка возможных переговоров по конфликту на Украине. Позднее появилась информация о том, что контакты Кошты с Россией вызвали яростную негативную реакцию у некоторых европейских лидеров, которые пожаловались на то, что их не проинформировали.

16 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейские государства готовы к переговорам с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Глава немецкого правительства подчеркнул, что ЕС изначально настаивал на том, что Украина, Россия, Европа и США «должны сесть за стол переговоров».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше