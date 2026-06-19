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«Хезболла» заявила о неизбежном изгнании Израиля из Ливана

Планы Израиля разгромить «Хезболлу» провалились, заявил лидер организации Наим Касем в эфире ливанского телевидения.

Планы Израиля разгромить «Хезболлу» провалились, заявил лидер организации Наим Касем в эфире ливанского телевидения.

«Окончательное и бесповоротное изгнание оккупантов с каждого сантиметра территории Ливана неизбежно», — сказал господин Касем (речь его выступления приводит портал Breaking News). Он добавил, что Ливан столкнулся с «опасным заговором» Израиля и США, который угрожает будущему страны.

Сегодня вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хезболлой», писал Reuters со ссылкой на источник в американской администрации. Прекращение боевых действий в Ливане предусмотрено текстом меморандума о взаимопонимании США и Ирана.

Незадолго до объявления режима прекращения огня стороны в очередной раз обменялись ударами, что привело к отмене переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. По данным The Washington Post, американская разведка опасается, что переговоры могут и вовсе сорваться из-за израильского истеблишмента, который требует от премьера Биньямина Нетаньяху продолжать атаковать объекты «Хезболлы» на юге Ливана.

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