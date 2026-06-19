«Хезболла» заявила о неизбежном изгнании Израиля из Ливана

Незадолго до объявления режима прекращения огня стороны в очередной раз обменялись ударами, что привело к отмене переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. По данным The Washington Post, американская разведка опасается, что переговоры могут и вовсе сорваться из-за израильского истеблишмента, который требует от премьера Биньямина Нетаньяху продолжать атаковать объекты «Хезболлы» на юге Ливана.