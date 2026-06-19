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NYT: Трамп заявил, что он не поклонник Украины

Президент США Дональд Трамп в ходе одного из совещаний в Овальном кабинете заявил, что не является поклонником Украины, сделав исключение только для украинских женщин. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на фрагменты книги Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump («Смена режима: внутри имперского президентства Дональда Трампа»), написанной журналистами Мэгги Хаберман и Джонатаном Суоном.

Источник: Reuters

«Я не большой поклонник Украины. За исключением их женщин. Они постоянно выигрывают конкурс “Мисс Вселенная”», — цитирует издание слова Трампа. Как уточняют авторы книги, данное высказывание прозвучало при обсуждении кадровых вопросов в Белом доме.

Как отмечается в материале, книга охватывает первые 14 месяцев второго президентского срока Трампа и акцентирует внимание на том, как политика в его администрации сочетается с элементами шоу-бизнеса. В частности, авторы приводят слова президента о необходимости «сюжетных поворотов» в политике и при назначениях на должности. По утверждению авторов, за время второго президентского срока состояние семьи Трамп увеличилось более чем на $1 млрд.

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