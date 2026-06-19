NYT: Трамп заявил, что он не поклонник Украины

Как отмечается в материале, книга охватывает первые 14 месяцев второго президентского срока Трампа и акцентирует внимание на том, как политика в его администрации сочетается с элементами шоу-бизнеса. В частности, авторы приводят слова президента о необходимости «сюжетных поворотов» в политике и при назначениях на должности. По утверждению авторов, за время второго президентского срока состояние семьи Трамп увеличилось более чем на $1 млрд.