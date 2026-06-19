В Брянской области во время атаки дрона ранило 11-летнего мальчика

Во время налета беспилотника на город Трубчевск ранен ребенок, об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
«Киевский режим атаковал с помощью БПЛА город Трубчевск. Самое страшное — ранен 11 летний ребенок», — написал Ковальчук.
По его словам, мальчик доставлен в больницу, медики оказали ему необходимую помощь.
Ранее Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали FPV-дроном поселок Рабочий Севского района. Во время удара по жилому дому погибла мирная жительница.
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