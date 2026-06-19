В Евросоюзе заговорили о мандате на мирные переговоры с Москвой

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта по итогам саммита сообщил, что время для полноценных переговоров с Москвой пока не пришло. Вместе с тем он убеждён в необходимости немедленно выстроить прямой дипломатический канал, чтобы слышать российскую сторону и вести с ней диалог. При этом, как отмечается, ряд участников встречи раскритиковали его за стремление наладить контакты с Кремлём, а спикер МИД РФ Мария Захарова уточнила, зачем послы ЕС сидят в Москве, если европейцам для разговора с руководством РФ требуется новый канал связи.