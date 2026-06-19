Беглов и Бельский вручили награды 65 выдающимся медикам Петербурга

Беглов отметил, что в зале присутствуют специалисты разных профилей, но всех их объединяет одно: они работают в медицине по велению души. Без истинного призвания в этой профессии удержаться практически невозможно, а также без глубоких знаний, силы воли, настойчивости, чуткости и огромного желания заниматься именно этим делом. Губернатор подчеркнул, что на медиках лежит ответственная миссия, особенно в работе с детьми и пожилыми людьми, и поблагодарил их за преданность выбранному пути.