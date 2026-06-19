Мерц: Украина не сможет сразу стать полноправным членом ЕС

«Такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского союза, но она может стать ассоциированным, а затем и полноправным членом», — сказал канцлер по итогам встречи Евросовета. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Мерц также отметил, что страна-кандидат на вступление может получить статус ассоциированного члена без внесения изменений в действующие европейские договоры.
Как ранее в мае сообщала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Мерц предлагал предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС и распространить на неё обязательство о взаимной обороне, предусмотренное договором о ЕС.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В ЕС неоднократно признавали, что данное решение носило преимущественно символический характер и было принято с целью поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.