Минэкономразвития сняло рекомендацию не посещать страны Ближнего Востока

Минэкономразвития (МЭР) России сняло ранее действовавшие рекомендации, ограничивающие поездки и продажу туров в страны Ближнего Востока, сообщила пресс-служба ведомства.
Тем не менее МЭР призвало российских путешественников сохранять бдительность и осмотрительность во время поездок. Туристам рекомендовали внимательно отслеживать официальные сообщения Минэкономразвития, МИД России и российских диппредставительств за рубежом — на случай возникновения новых рисков.
Туроператорам и турагентствам, в свою очередь, предписано информировать туристов о ситуации в стране пребывания.
19 июня МИД России сообщило, что не видит необходимости сохранять для россиян рекомендацию не посещать страны Персидского залива в связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и стабилизацией ситуации в Ближневосточном регионе.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».