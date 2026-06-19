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Минэкономразвития сняло рекомендацию не посещать страны Ближнего Востока

Минэкономразвития (МЭР) России сняло ранее действовавшие рекомендации, ограничивающие поездки и продажу туров в страны Ближнего Востока, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РБК

Минэкономразвития (МЭР) России сняло ранее действовавшие рекомендации, ограничивающие поездки и продажу туров в страны Ближнего Востока, сообщила пресс-служба ведомства.

В МЭР пояснили, что решение принято на основании заявления МИД России от 19 июня в связи с изменением обстановки в регионе. Смягчение ограничений касается шести государств: Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии.

Тем не менее МЭР призвало российских путешественников сохранять бдительность и осмотрительность во время поездок. Туристам рекомендовали внимательно отслеживать официальные сообщения Минэкономразвития, МИД России и российских диппредставительств за рубежом — на случай возникновения новых рисков.

Туроператорам и турагентствам, в свою очередь, предписано информировать туристов о ситуации в стране пребывания.

19 июня МИД России сообщило, что не видит необходимости сохранять для россиян рекомендацию не посещать страны Персидского залива в связи с заключением 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и стабилизацией ситуации в Ближневосточном регионе.

Рекомендация не посещать страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена спустя несколько дней после начала операции США и Израиля против Ирана и частичного закрытия воздушного пространства в регионе.

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