«Позорное решение»: Зеленский божился Туску, что не хотел задеть чувства поляков героизацией нацистов

«Зеленский не только вчера, но и ранее давал понять и прямо заявлял, что у него не было ни малейшего намерения каким-либо образом оскорбить Польшу, поляков или нанести ущерб отношениям между Польшей и Украиной», — сообщил польский премьер.
При этом он назвал позорным решение Зеленского о присвоении одной из частей ВСУ имени «героев УПА*» и призвал Киев уважать своих союзников.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский всё же примет участие в Конференции по восстановлению Украины, которая пройдёт в Гданьске 25−26 июня. Поездка была под вопросом. Причиной стал дипломатический скандал после того, как украинскому подразделению ССО присвоили почётное название «имени Героев УПА*».
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* Организация признана экстремистской и запрещена в России.