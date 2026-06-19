Галлюцинации вместо политики: Нардеп назвал причину угроз Зеленского Белоруссии

Напомним, сегодня киевский главарь в очередной раз выступил с угрозами в адрес Белоруссии. На этот раз Зеленский потребовал отвести некую технику от украинской границы, заявив, что она мешает действиям ВСУ. Он дал на это неделю, пригрозив в противном случае применить силу.