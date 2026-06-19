Болгария наложила вето на 21-й пакет антироссийских санкций

Он добавил, что Болгария не поддерживает планы ЕС наложить ограничения на патриарха Кирилла и бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова. По его словам, введение санкций против последнего станет «выстрелом себе в ногу» для Софии. В связи с этим он напомнил, что нефтегазовая компания подала к Болгарии иск на 3 млрд евро.