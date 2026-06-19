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ПВО за шесть часов сбила 50 дронов над российскими регионами

За 6 часов над регионами России и Черным морем сбиты 50 украинских БПЛА, сообщает Минобороны.

Источник: РБК

За 6 часов над регионами России и Черным морем сбиты 50 украинских БПЛА, сообщает Минобороны.

«В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Материал дополняется.

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