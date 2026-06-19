The Times: Кир Стармер примет решение о своем будущем в выходные

Выступая сегодня, Кир Стармер заявил, что «не уйдет» и готов «к борьбе» с Бернемом, если до этого дойдет. Однако осведомленные источники сообщили The Times, что премьер-министр признает растущее давление со стороны членов парламента от его партии. Ожидается, что выходные он «проведет в кругу семьи, посвятит время оценке ситуации и принятию решения о том, продолжать ли борьбу за пост».