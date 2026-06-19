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Президент Польши лишил Зеленского ордена «Белого орла»

ВАРШАВА, 19 июн — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА*.

Источник: AP 2024

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА»* отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

«Президент Республики Польша является Великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой высшей государственной награды. Эта обязанность также лежит на Совете ордена Белого Орла. Поэтому, после согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений Вооруженных Сил Украины названия “Героев УПА”*, по согласованию с Советом я принял решение лишить его Ордена Белого Орла», — заявил Навроцкий в специальном видеообращении.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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