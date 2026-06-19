17 лет без индексации: Разработчики французского ЯО бастуют, пока Макрон сыпет воинственными заявлениями

Управление отвечает за разработку и изготовление ядерных боеголовок для стратегических вооружений и насчитывает около 5 тысяч сотрудников. Причиной забастовки стали низкие зарплаты, которые, по данным издания, не индексировались последние 17 лет. Из-за этого покупательная способность работников отрасли упала на 30% с 2009 года.