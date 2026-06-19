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Туроператорам РФ разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток

Министерство экономического развития отменило рекомендацию для российских туристов воздерживаться от поездок в Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Также снят запрет на продажу туров в эти государства, сообщается на сайте ведомства.

Министерство экономического развития отменило рекомендацию для российских туристов воздерживаться от поездок в Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Также снят запрет на продажу туров в эти государства, сообщается на сайте ведомства.

Рекомендация отменена на основании решения российского МИДа. При этом министерство призвало россиян, планирующих поездки в эти страны, «проявлять бдительность и осторожность». Ведомство советует следить за сообщениями российских дипломатических представительств, МИД России и Минэкономразвития, если вдруг возникнут угрозы безопасности.

В начале марта МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в арабские страны Персидского залива на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Тогда МИД призвал россиян покинуть страны региона либо переместиться в более безопасные районы. 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает прекращение огня и дальнейший переговорный процесс по принципиальным вопросам.

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