Туроператорам РФ разрешили возобновить продажу туров на Ближний Восток

Рекомендация отменена на основании решения российского МИДа. При этом министерство призвало россиян, планирующих поездки в эти страны, «проявлять бдительность и осторожность». Ведомство советует следить за сообщениями российских дипломатических представительств, МИД России и Минэкономразвития, если вдруг возникнут угрозы безопасности.
В начале марта МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в арабские страны Персидского залива на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. Тогда МИД призвал россиян покинуть страны региона либо переместиться в более безопасные районы. 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает прекращение огня и дальнейший переговорный процесс по принципиальным вопросам.