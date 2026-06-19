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Трамп перестал считать премьера Италии своим сторонником

Президент США Дональд Трамп заявил, что более не рассматривает премьер-министра Италии Джорджу Мелони в качестве своего сторонника. Причиной названа её позиция относительно ситуации в Ормузском проливе.

Источник: AP 2024

Как сообщил корреспондент NBC News при Белом доме Гейб Гутьеррес в соцсети Х, соответствующее заявление было сделано в телефонном разговоре с телеканалом.

«Она была большим сторонником. Но я не хочу, чтобы она была моим сторонником, потому что ее не было там вместе с НАТО по вопросу, связанному с [Ормузским] проливом», — приводит журналист слова Трампа.

Таким образом, американский лидер подтвердил свою критику в адрес главы итальянского правительства.

Ранее Трамп утверждал, что Мелони на полях саммита «Группы семи» во Франции «умоляла его с ней фотографироваться». Позднее премьер-министр Италии назвала эти заявления хозяина Белого дома «полностью выдуманными».

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