Трамп перестал считать премьера Италии своим сторонником

Как сообщил корреспондент NBC News при Белом доме Гейб Гутьеррес в соцсети Х, соответствующее заявление было сделано в телефонном разговоре с телеканалом.
«Она была большим сторонником. Но я не хочу, чтобы она была моим сторонником, потому что ее не было там вместе с НАТО по вопросу, связанному с [Ормузским] проливом», — приводит журналист слова Трампа.
Таким образом, американский лидер подтвердил свою критику в адрес главы итальянского правительства.
Ранее Трамп утверждал, что Мелони на полях саммита «Группы семи» во Франции «умоляла его с ней фотографироваться». Позднее премьер-министр Италии назвала эти заявления хозяина Белого дома «полностью выдуманными».